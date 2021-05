Dungeons and Dragons: Dark Alliance sarà su Xbox Game Pass al lancio (Di venerdì 14 maggio 2021) Un'altra ottima notizia per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass. Dungeons and Dragons: Dark Alliance, il gioco d'azione cooperativo per quattro giocatori basato su Icewind Dale, arriverà su Game Pass per console, cloud e PC al momento del lancio. Dungeon and Dragons: Dark Alliance è l'ultimo di diversi giochi che uscirà su Game Pass il giorno del lancio, insieme a titoli come Outriders, Knockout City e MLB: The Show 21 sviluppato da Sony. Dungeons and Dragons: Dark Alliance sembra particolarmente buono per Game Pass ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 14 maggio 2021) Un'altra ottima notizia per tutti gli abbonati aand, il gioco d'azione cooperativo per quattro giocatori basato su Icewind Dale, arriverà super console, cloud e PC al momento del. Dungeon andè l'ultimo di diversi giochi che uscirà suil giorno del, insieme a titoli come Outriders, Knockout City e MLB: The Show 21 sviluppato da Sony.andsembra particolarmente buono per...

