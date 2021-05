Da domenica niente quarantena per chi viene in Italia dalla Ue (ma serve doppio tampone) Cala l’Rt (0,86), l’incidenza è a 96 su 100mila (Di venerdì 14 maggio 2021) Da domenica 16 maggio i cittadini Italiani e i turisti potranno tornare a viaggiare in Ue senza dover osservare cinque giorni di quarantena al rientro in Italia. Resta l’obbligo del doppio tampone per il Covid Leggi su corriere (Di venerdì 14 maggio 2021) Da16 maggio i cittadinini e i turisti potranno tornare a viaggiare in Ue senza dover osservare cinque giorni dial rientro in. Resta l’obbligo deltampone per il Covid

