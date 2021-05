"Bevo litri di acqua ma resto disidratata" (Di venerdì 14 maggio 2021) Massa, la studentessa dopo le quattro dosi iniettate per sbaglio. "Sto cercando di tornare alla normalità e piano piano inizio a stare meglio" di DAVIDE COSTA Leggi su quotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Massa, la studentessa dopo le quattro dosi iniettate per sbaglio. "Sto cercando di tornare alla normalità e piano piano inizio a stare meglio" di DAVIDE COSTA

Gascoigne: dal calcio all'alcool, rinascita all'Isola dei Famosi Beveva prima e dopo le partite, litri e litri di bitta e superalcolici. La sua vita fu piena di ... mi hanno cucito, all'interno dello stomaco, dei pellet che creano un dolore fortissimo se bevo troppo.

