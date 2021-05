Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 13 maggio 2021

(Di venerdì 14 maggio 2021)tv: idei programmi più visti di13, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 gli episodi della fiction Un Passo dal Cielo 6 hanno totalizzato in media 5015 spettatori (23.25% di share); su Canale5 il film First Man – Il primo uomo ha avuto 2370 spettatori, 7.49% di share. Il programma Gli album di Freedom su Italia1 ha intratenuto 862 spettatori (4.39%); su Rai2 il programma di approfondimento Anni 20 ha avuto 453 spettatori (1.91%), mentre la puntata del programma sui femminicidi Amore Criminale su Rai3 ne ha portati a casa 1605 (6.80%). Su Rete4 la puntata del programma di approfondimento Dritto e rovescio ha totalizzato ...

Tv,DayTime Pomeriggio, 13 maggio Rai1 Oggi è un Altro Giorno: 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share. Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share. La Vita in ..., 13 maggio:auditel Un passo dal cielo 6, Amore Criminale, First Man Ecco i programmi andati in onda ieri sera, giovedì 13 maggio , sui principali canali televisivi: su Rai1 la penultima ...