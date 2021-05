WTA Roma 2021, disegnati i quarti di finale: Gauff sorprende Sabalenka, Svitolina demolisce la Muguruza (Di giovedì 13 maggio 2021) Disegnato il quadro dei quarti di finale del torneo WTA di Roma, che ha perso per la strada qualche pezzo pregiato ma che nella giornata di oggi ha regalato parecchi verdetti assai interessanti. La città eterna potrebbe essere il luogo della definitiva esplosione di Cori Gauff: la diciassettenne statunitense ottiene il pass per entrare fra le migliori otto superando in maniera sorprendente la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 4 del mondo. La ragazza di Delray Beach replica così il risultato di Dubai; ora un test ancora più probante per lei contro la regina del ranking Ashleigh Barty, che ha superato con un doppio 6-3 una cliente assai ostica come Veronika Kudermetova. Dopo il passaggio a vuoto di Madrid, torna a fare la voce grossa la polacca Iga Swiatek. La vincitrice dell’ultimo ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) Disegnato il quadro deididel torneo WTA di, che ha perso per la strada qualche pezzo pregiato ma che nella giornata di oggi ha regalato parecchi verdetti assai interessanti. La città eterna potrebbe essere il luogo della definitiva esplosione di Cori: la diciassettenne statunitense ottiene il pass per entrare fra le migliori otto superando in manierante la bielorussa Aryna, numero 4 del mondo. La ragazza di Delray Beach replica così il risultato di Dubai; ora un test ancora più probante per lei contro la regina del ranking Ashleigh Barty, che ha superato con un doppio 6-3 una cliente assai ostica come Veronika Kudermetova. Dopo il passaggio a vuoto di Madrid, torna a fare la voce grossa la polacca Iga Swiatek. La vincitrice dell’ultimo ...

Advertising

OA_Sport : WTA Roma 2021, ecco i quarti di finale. Sorprende la giovane Cori Gauff che batte Aryna Sabalenka - AlfioStrano : Oggi il tennis ci regala tanti match interessanti. WTA Roma : Muguruza ???? vs Svitolina ???? ATP Roma : Sonego ???? vs T… - DanieleRaponi : #WTARoma #tennis ???? #Swiatek qualificata ai quarti b ???? #Krejcikova 36 76(5) 75 ???? Ka #Pliskova qualificata ai quar… - Ricky_Gambler29 : ??WTA Roma ???? ?? Ostapenko vs Kerber (4-6/4-1) ? DIRECTO Pick ?? Ostapenko Cuota ?? @1,72 Stake ?? 2/10 Bookie ?? Bet365 - oktennis : L’aria di Roma fa bene a Pliskova. Avanti anche Barty, che affronterà Gauff ai quarti. Swiatek salva due match poin… -