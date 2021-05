Vaccini: Puglia supera quota 1,7 mln somministrazioni (Di giovedì 13 maggio 2021) In Puglia è stato superato il tetto di 1,7 milioni di somministrazioni: ad oggi sono state consegnate 1.905.525 dosi di Vaccini anti Covid e 1.722.278 sono quelle inoculate. Nel dettaglio, sono 1.212. Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021) Inè statoto il tetto di 1,7 milioni di: ad oggi sono state consegnate 1.905.525 dosi dianti Covid e 1.722.278 sono quelle inoculate. Nel dettaglio, sono 1.212.

Advertising

immediatonet : Vaccini ai 40enni, la Puglia prova ad allinearsi alle altre regioni. Lopalco: “Seguiamo le indicazioni di Figliuolo” - SanteramoLivei1 : slVaccini anti-Covid, prenotazioni over 40 in Puglia, Lopalco: «Ci allineiamo» - Trmtv : Vaccini: Emiliano, Puglia è prima con 96,1% somministrazioni - LecceSette : Vaccini, primato Puglia per dosi somministrate: Isole Tremiti Covid free - PugliaStream : Vaccini, al via le prenotazioni per gli over 40 in Puglia dalla prossima settimana. Lopalco: «Ho convocato la cabin… -