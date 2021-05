Vaccini, Figliuolo allarga la vaccinazione fino ai quarantenni (Di giovedì 13 maggio 2021) Vaccini fino ai nati nel 1981 Dal 17 maggio i nati fino al 1981 potranno prenotare il loro vaccino. Sì il Generale Figliuolo ha infatti inviato una lettera alle Regioni per dare il via alla vaccinazione degli over 40. Appena una settimana fa i Vaccini erano stati aperti agli over 50 e ora la campagna si apre a un’altra categoria. Il commissario straordinario per l’emergenza ha però chiesto di stare attenti a tutte le categorie. “Si raccomanda l’assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbidità, fino a garantirne la massima copertura”. Leggi anche: Vaccini, è lotta sul richiamo di Pfizer e Figliuolo insiste per AstraZeneca agli over ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 13 maggio 2021)ai nati nel 1981 Dal 17 maggio i natial 1981 potranno prenotare il loro vaccino. Sì il Generaleha infatti inviato una lettera alle Regioni per dare il via alladegli over 40. Appena una settimana fa ierano stati aperti agli over 50 e ora la campagna si apre a un’altra categoria. Il commissario straordinario per l’emergenza ha però chiesto di stare attenti a tutte le categorie. “Si raccomanda l’assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbidità,a garantirne la massima copertura”. Leggi anche:, è lotta sul richiamo di Pfizer einsiste per AstraZeneca agli over ...

Advertising

HuffPostItalia : Vaccini, Figliuolo: 'Da lunedì prenotazioni anche per quarantenni' - MediasetTgcom24 : Il commissario Figliuolo alle Regioni: 'Da lunedì prenotazioni anche per over 40' #pfizer - repubblica : ?? Vaccini, il commirrario Figliuolo scrive alle Regioni: 'Da lunedi' via alle prenotazioni per i quarantenni' - EugenioBerto70 : Covid, Figliuolo alle Regioni: dal 17/5 aprire ai vaccini per gli over 40 - infoitinterno : Vaccini Toscana, ecco il calendario per i cinquantenni, ma intanto Figliuolo apre ai quarantenni -