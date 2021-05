Vaccini anti-Covid: dopo gli over-50 ora si passa agli over-40. Figliuolo mette il piede sull’acceleratore. (Di giovedì 13 maggio 2021) Vaccini e Gimbe: si pensi alla salute dei bambini e non alla propaganda. Lo ha annunciato il commissario Francesco Figliuolo. Da lunedì vaccinazioni anti-Covid aperte agli over-40. Già da alcuni giorni spazio agli over-50. Da lunedì le regioni italiane potranno aprire alle vaccinazioni degli over 40. Il commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo, lancia lo sprint della campagna in vista dell’estate. Il commissario è confortato dal calo drastico della curva epidemiologica (ieri ancora sotto i diecimila nuovi casi per il quarto giorno consecutivo) e dall’impennata delle ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021)e Gimbe: si pensi alla salute dei bambini e non alla propaganda. Lo ha annunciato il commissario Francesco. Da lunedì vaccinazioniaperte-40. Già da alcuni giorni spazio-50. Da lunedì le regioni italiane potranno aprire alle vaccinazioni degli40. Il commissario per l’emergenza, Francesco, lancia lo sprint della campagna in vista dell’estate. Il commissario è confortato dal calo drastico della curva epidemiologica (ieri ancora sotto i diecimila nuovi casi per il quarto giorno consecutivo) e dall’impennata delle ...

Advertising

beppe_grillo : Per il bene comune la proprietà intellettuale sui vaccini anti Covid-19 dovrebbe essere revocata e condivisa attiva… - Am_Parente : Sono necessari chiarimenti sulla possibilita' di estendere fino a 42 giorni l'intervallo tra la prima e la seconda… - Agenzia_Ansa : Da lunedì le regioni italiane potranno aprire alle vaccinazioni degli over 40 e da giugno è previsto l'arrivo delle… - il_Ghisa : Condividere la proprietà intellettuale sui vaccini anti-Covid - is_amazon : RT @beppe_grillo: Per il bene comune la proprietà intellettuale sui vaccini anti Covid-19 dovrebbe essere revocata e condivisa attivamente… -