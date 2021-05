Vaccini agli adolescenti, l'Italia ci prova (e 3 ragazzi su 4 sarebbero favorevoli) (Di giovedì 13 maggio 2021) Vaccinare gli studenti adolescenti (dai 12 ai 15 anni) in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico o forse anche prima. L'Italia prova l'accelerazione sul piano vaccinale con l'obiettivo di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 13 maggio 2021) Vaccinare gli studenti(dai 12 ai 15 anni) in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico o forse anche prima. L'l'accelerazione sul piano vaccinale con l'obiettivo di ...

Advertising

repubblica : ?? Vaccini, la raccomandazione di Pfizer: 'Richiamo a 21 giorni, bisogna attenersi agli studi scientifici' - rep_bari : Vaccini antiCovid agli over 40, in Puglia ecco il calendario per le prenotazioni per i nati dal 1970 al 1981: si pa… - Affaritaliani : Vaccini agli insegnanti, Fabrizio Sala: 'Acceleriamo per ridurre i rischi' - Giuggio72684862 : RT @toroforever3: Vaccini anti Covid: 50 volte più letali di tutti gli altri messi insieme - Roger85674604 : RT @simpli_cissimus: Vaccini anti Covid: 50 volte più letali di tutti gli altri messi insieme -