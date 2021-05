Ti è avanzata la polenta? Ecco come puoi riciclarla con stuzzichini e finger food

Leggi su chedonna

(Di giovedì 13 maggio 2021) Se non sairiutilizzare laalcune ricette per preparare dei gustosi. Anche se laè un piatto tipicamente invernale non è escluso che queste giornate dal clima ancora incerto non ci inducano a preparare un piatto di questo antico alimento di origine italiana a base di farina di mais o altri L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it