Ruggiero attacca | “Finanziamenti per il dissesto idrogeologico? Treno perso dalla Provincia”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo da Giuseppe, consiglierele del Partito Democratico: “Quando il gruppo del Partito Democratico alladenunciò la perdita di circa 700.000 euro in fondi per la progettazione di opere contro ilper non aver semplicemente risposto alla mail di conferma del Ministero dell’interno, ci fu risposto dal Presidente Di Maria che le pratiche sarebbero state riproposte sull’annualità 2021 della stessa legge. Infatti ad un finanziamento certo, perchè lasi era collocata in posizione utile per ottenere il relativo finanziamento, si è sostituito una richiesta di finanziamento che si è posizionata molto distantesoglia di finanziabilità per tre opere importanti come il risanamento ...