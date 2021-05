Resident Evil Village: i dipendenti McDonald si prendono le ferie per giocare – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 13 maggio 2021) Resident Evil Village ha convinto tutti, soprattutto i dipendenti di McDonald che a quanto pare si sono presi le ferie per giocare al gioco Capcom.. Resident Evil Village è disponibile da circa una settimana e gli appassionati della saga horror di Capcom stanno veramente apprezzando questa nuova avventura di Ethan Winters. Il merito è anche dei personaggi non giocati, su tutti Lady Dimitrescu, che ha spopolato online sin dall’annuncio. Pare addirittura che il gioco abbia spinto molti dipendenti McDonald a prendersi le ferie. Come potete vedere nel post Reddit qui sotto, in una sede McDonald è stato esposto un foglio … Notizie giochi PlayStation 5Read ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 13 maggio 2021)ha convinto tutti, soprattutto idiche a quanto pare si sono presi leperal gioco Capcom..è disponibile da circa una settimana e gli appassionati della saga horror di Capcom stanno veramente apprezzando questa nuova avventura di Ethan Winters. Il merito è anche dei personaggi non giocati, su tutti Lady Dimitrescu, che ha spopolato online sin dall’annuncio. Pare addirittura che il gioco abbia spinto moltia prendersi le. Come potete vedere nel post Reddit qui sotto, in una sedeè stato esposto un foglio … Notizie giochi PlayStation 5Read ...

