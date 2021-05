Pfizer seconda dose, Figliuolo: “Cts conferma validità 42 giorni” (Di giovedì 13 maggio 2021) Pfizer e seconda dose, anche dal “Cts la conferma della validità dei 42 giorni tra le due” somministrazioni.? A dirlo, il commissario straordinario per la vaccinazione, gen. Francesco Paolo Figliuolo, che assieme al capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, è giunto in mattinata a Mestre per la prima tappa della visita che compirà in Veneto ad alcune strutture vaccinali. Ad accoglierlo il presidente della Regione Luca Zaia. Per la campagna vaccinale in Italia, “giugno sarà il mese della spallata”, aggiunge il generale, che continua: “Quando si fa squadra si vince. A livello nazionale siamo a oltre 25 milioni di somministrazioni: 17,5 sono prime dosi, poco più di 7,5 milioni di persone hanno ricevuto il ciclo completo. C’è stato un incremento notevolissimo di over ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 maggio 2021), anche dal “Cts ladelladei 42tra le due” somministrazioni.? A dirlo, il commissario straordinario per la vaccinazione, gen. Francesco Paolo, che assieme al capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, è giunto in mattinata a Mestre per la prima tappa della visita che compirà in Veneto ad alcune strutture vaccinali. Ad accoglierlo il presidente della Regione Luca Zaia. Per la campagna vaccinale in Italia, “giugno sarà il mese della spallata”, aggiunge il generale, che continua: “Quando si fa squadra si vince. A livello nazionale siamo a oltre 25 milioni di somministrazioni: 17,5 sono prime dosi, poco più di 7,5 milioni di persone hanno ricevuto il ciclo completo. C’è stato un incremento notevolissimo di over ...

Advertising

petergomezblog : Marino (Pfizer): “Ritardo seconda dose? Nostro vaccino pensato per somministrazione a 21 giorni dalla prima. Attene… - riotta : Il sito ufficiale Usa @CDCgov raccomanda tre settimane di distanza tra la prima e la seconda dose del vaccino… - TgLa7 : #Ema: ok estensione seconda dose #Pfizer a 40 giorni - LatinaBiz : Vaccino La Pfizer ha detto che il vaccino è stato studiato per ricevere la seconda dose a 21 giorni ma nel Lazio,… - fisco24_info : Pfizer seconda dose, Figliuolo: 'Cts conferma validità 42 giorni': Il commissario per l'emergenza oggi in Veneto. P… -