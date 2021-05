Olivetti: con Tecno postazione 'intelligente' per casa e ufficio (Di giovedì 13 maggio 2021) Milano, 13 mag. (Adnkronos) - Olivetti, digital farm per le soluzioni IoT di Tim, e Tecno danno vita alla prima postazione di lavoro intelligente per la casa e l'ufficio. Si tratta di 'Sintesi', "una soluzione innovativa che rende il lavoro da casa o in ufficio un'esperienza integrata e connessa, pensata per rispondere alla necessità di un nuovo equilibrio nella vita quotidiana", spiega una nota. Il progetto è "altamente innovativo sia dal punto di vista concettuale che del prodotto". La famiglia di prodotti Sintesi "si compone infatti di una seduta ergonomica, la postazione super accessoriata Unica e l'app che gestisce l'intero “ecosistema” realizzata da Io.T Solutions". Dall'insieme di queste componenti nasce una soluzione che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Milano, 13 mag. (Adnkronos) -, digital farm per le soluzioni IoT di Tim, edanno vita alla primadi lavoroper lae l'. Si tratta di 'Sintesi', "una soluzione innovativa che rende il lavoro dao inun'esperienza integrata e connessa, pensata per rispondere alla necessità di un nuovo equilibrio nella vita quotidiana", spiega una nota. Il progetto è "altamente innovativo sia dal punto di vista concettuale che del prodotto". La famiglia di prodotti Sintesi "si compone infatti di una seduta ergonomica, lasuper accessoriata Unica e l'app che gestisce l'intero “ecosistema” realizzata da Io.T Solutions". Dall'insieme di queste componenti nasce una soluzione che ...

