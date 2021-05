“Mediaset cambia tutto”. Barbara D’Urso, doppio colpo di scena. La decisione stravolge le cose in tv (Di giovedì 13 maggio 2021) Barbara D’Urso è protagonista assoluta del gossip e della televisione in questo periodo. Dal punto di vista strettamente privato è stata paparazzata insieme all’assicuratore Francesco Zangrillo, con il quale si presume sia in corso una relazione sentimentale. Lei non ha mai confermato, infatti ha sempre svelato di essere single, ma ormai le prove stanno aumentando quotidianamente e sarà sempre più complicato per la conduttrice smentire queste indiscrezioni, che diventano molto frequenti. Per quanto riguarda l’ambito del piccolo schermo, su Barbarella sono uscite fuori notizie molto brutte nelle ultime settimane. Dopo la chiusura anticipata di ‘Live – Non è la D’Urso’ sembrava essere iniziato un vero e proprio tracollo. Invece adesso sono uscite fuori due news decisamente di senso opposto. Se giungeranno conferme ufficiali, si ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 maggio 2021)è protagonista assoluta del gossip e della televisione in questo periodo. Dal punto di vista strettamente privato è stata paparazzata insieme all’assicuratore Francesco Zangrillo, con il quale si presume sia in corso una relazione sentimentale. Lei non ha mai confermato, infatti ha sempre svelato di essere single, ma ormai le prove stanno aumentando quotidianamente e sarà sempre più complicato per la conduttrice smentire queste indiscrezioni, che diventano molto frequenti. Per quanto riguarda l’ambito del piccolo schermo, su Barbarella sono uscite fuori notizie molto brutte nelle ultime settimane. Dopo la chiusura anticipata di ‘Live – Non è la’ sembrava essere iniziato un vero e proprio tracollo. Invece adesso sono uscite fuori due news decisamente di senso opposto. Se giungeranno conferme ufficiali, si ...

