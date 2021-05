Marino Bartoletti racconta la malattia a Oggi è un altro giorno | “Ho avuto un tumore | forse ce l’ho ancora”

(Di giovedì 13 maggio 2021), grandissimo cronista sportivo e giornalista a tutto campo, hato a Serena Bortone nello studio diè undellache ha scoperto di avere la scorsa estate.ha rivelato di star conducendo la sua battaglia contro unda circa un anno, e non è mancata la commozione per il giornalista e la conduttrice dopo questa confessione., la confessione aè une Serena Bortone hanno condotto una conversazione intima nello studio diè un. ...

Advertising

TweetNotizie : Marino Bartoletti, la rivelazione a Oggi è un altro giorno: «Ho avuto un tumore, forse ce l ho ancora». Bortone com… - blogsicilia : #bartoletti #13maggio 'Ho avuto un tumore, forse ce l'ho ancora', così Marino Bartoletti - - infoitcultura : Marino Bartoletti si commuove e racconta: 'Ho un tumore, mi sto battendo' - infoitcultura : Marino Bartoletti, la rivelazione a Oggi è un altro giorno: «Ho avuto un tumore, forse ce l'ho ancora». Bortone com… - Dome689 : Oggi è un altro giorno, Marino Bartoletti confida: «Ho avuto un tumore, forse ce l’ho ancora» – Video… -

Ultime Notizie dalla rete : Marino Bartoletti

ha commosso Serena Bortone parlando per la prima volta della sua malattia : il giornalista ha un tumore e ha raccontato la sua battaglia contro il male che non ha ancora sconfitto. ...'Ho avuto un tumore e forse ce l'ho ancora':ha rilasciato un'intervista lunga e commossa a Serena Bortone nello studio di Oggi è un altro giorno su Rai 1. E ha parlato anche della sua lotta contro la malattia: 'Ho molto pudore ...ConFormazioni, il festival internazionale dedicato alla danza e ai linguaggi contemporanei, approda alla V edizione che si svolgerà dal 25 al 30 maggio negli spazi dei Cantieri Culturali della Zisa, S ...Un nisseno di trent'anni, agli arresti domiciliari per i reati di violenza familiare e oltraggio a pubblico ufficiale, è stato pescato dalla polizia mentre festeggiava il compleanno di un familiare co ...