Malagò confermato presidente Coni per il prossimo quadriennio (Di giovedì 13 maggio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Giovanni Malagò è stato confermato alla guida del Coni per il prossimo quadriennio. Malagò, in carica dal 19 febbraio 2013, è stato rieletto a larga maggioranza dal Consiglio Nazionale che si è riunito a Milano, presso il Tennis Club Bonacossa. Malagò ha ottenuto 55 voti, superando gli sfidanti Renato ­­­­­­Di Rocco, ex presidente della Federciclismo, che ha incassato 13 preferenze, e l’olimpionica del ciclismo, Antonella Bellutti, un voto. Malagò, 61 anni, è al suo terzo mandato alla guida del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Da oggi diventa il 3° presidente più longevo nella storia del Coni, dopo Giulio Onesti e Gianni Petrucci. “Non mi risparmierò per ripagare chi mi ha ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 maggio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Giovanniè statoalla guida delper il, in carica dal 19 febbraio 2013, è stato rieletto a larga maggioranza dal Consiglio Nazionale che si è riunito a Milano, presso il Tennis Club Bonacossa.ha ottenuto 55 voti, superando gli sfidanti Renato ­­­­­­Di Rocco, exdella Federciclismo, che ha incassato 13 preferenze, e l’olimpionica del ciclismo, Antonella Bellutti, un voto., 61 anni, è al suo terzo mandato alla guida del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Da oggi diventa il 3°più longevo nella storia del, dopo Giulio Onesti e Gianni Petrucci. “Non mi risparmierò per ripagare chi mi ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Malagò confermato Malagò confermato presidente del Coni per la terza volta MILANO - Giovanni Malagò è stato eletto nuovamente presidente del Coni , durante il consiglio nazionale elettivo del Comitato olimpico nazionale in corso a Milano. Malagò, numero uno del nostro sport dal 2013, apre così il suo terzo mandato, fino al 2024. Con un lungo applauso il Consiglio Nazionale del Coni ha accolto la rielezione di Giovanni Malagò. Il numero ...

Malagò rieletto alla presidenza del Coni (55 voti) per la terza volta: 'Sarà il mio ultimo mandato' dal nostro inviato - MILANO Giovanni Malagò è ancora il presidente del Coni . Il numero uno uscente è stato confermato per quello che sarà il suo terzo e ultimo mandato alla guida del Comitato olimpico. Quasi un plebiscito quello sancito ...

MILANO - Giovanni Malagò è stato eletto nuovamente presidente del Coni, durante il consiglio nazionale elettivo del Comitato olimpico nazionale in corso a Milano. Malagò, numero uno del nostro sport dal 2013, apre così il suo terzo mandato, fino al 2024. Con un lungo applauso il Consiglio Nazionale del Coni ha accolto la rielezione di Giovanni Malagò.