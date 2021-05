(Di giovedì 13 maggio 2021) In America, mentre i democratici “progressisti” passano il loro tempo a distruggere i moderati e ad attaccare tutti quelli che non la pensano come loro, i repubblicani hanno inflitto il colpo definitivo al proprio partito. Il 12 maggio infatti passerà alla storia come il giorno in cui il partito repubblicani si è definitivamente inchinato a

Advertising

fattoquotidiano : Usa, il Partito Repubblicano ai piedi di Trump: chi gli va contro (come Liz Cheney) è fuori. E c’è chi pensa a una… - Billa42_ : Liz Cheney cacciata dalla leadership GOP della Camera - reginafiordelis : Ma il responsabile del tentativo di colpo di Stato individuato? - zazoomblog : La vendetta di Trump: così ha vinto sul “falco” Liz Cheney - #vendetta #Trump: #vinto #“falco” - simoni73 : Liz Cheney dalla leadership alla Camera all’epurazione -

Ultime Notizie dalla rete : Liz Cheney

I deputati del Grand Old Party hanno votato a stragrande maggioranza (i numeri sono stati tenuti segreti) per allontanaredalla carica di conference chair alla Camera.è una dei ...La lettera si riaggancia alle affermazioni dell'ex presidente Donald Trump di frode elettorali (mai confermate in tribunale) un giorno dopo che la rappresentanteha nuovamente criticato ...Il 12 maggio verrà ricordato come il giorno in cui il GOP si inchina a Trump. I GOP hanno cacciato Liz Cheney colpevole di essere anti-Trump.I loro critici, cioè in larga parte gli altri repubblicani che si considerano i soli veri eredi rimasti della tradizione politica di Lincoln, li accusano invece di aver condannato a morte se stessi, i ...