LIVE – Nuoto di fondo, Europei Budapest 2021: 10 km femminile, gli aggiornamenti in DIRETTA (Di giovedì 13 maggio 2021) Agli Europei di Budapest di Nuoto di fondo 2021 è tempo della 10 km femminile in programma a partire dalle 10. L’Italia avrà Giulia Gabbrielleschi, Rachele Bruni e Ginevra Taddeucci in acqua. Segui il LIVE su Sportface.it ORARI E TV TUTTI I RISULTATI IL MEDAGLIERE AGGIORNA LA DIRETTA 11.54 – Grande lavoro di Anna Holasz, che sta riportando sotto il gruppo delle inseguitrici. Che finale, tutto ancora aperto! 11.51 – Anna Holasz guida ora le inseguitrici e il gap sembra ridursi: mancano 750 metri all’arrivo 11.48 – 10” il vantaggio di Van Rouwendaal sul gruppo delle prime inseguitrici, di cui fanno parte Bruni e Gabbrielleschi 11.44 – Van Rouwendaal prosegue la sua fuga, con una splendida Rachele Bruni che guida la ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021) Aglidididiè tempo della 10 kmin programma a partire dalle 10. L’Italia avrà Giulia Gabbrielleschi, Rachele Bruni e Ginevra Taddeucci in acqua. Segui ilsu Sportface.it ORARI E TV TUTTI I RISULTATI IL MEDAGLIERE AGGIORNA LA11.54 – Grande lavoro di Anna Holasz, che sta riportando sotto il gruppo delle inseguitrici. Che finale, tutto ancora aperto! 11.51 – Anna Holasz guida ora le inseguitrici e il gap sembra ridursi: mancano 750 metri all’arrivo 11.48 – 10” il vantaggio di Van Rouwendaal sul gruppo delle prime inseguitrici, di cui fanno parte Bruni e Gabbrielleschi 11.44 – Van Rouwendaal prosegue la sua fuga, con una splendida Rachele Bruni che guida la ...

Advertising

sportface2016 : #Nuoto, Europei #Budapest2021: segui il LIVE della 10 km di fondo femminile - zazoomblog : LIVE – Nuoto di fondo Europei Budapest 2021: 10 km femminile gli aggiornamenti in DIRETTA - #Nuoto #fondo #Europei… - Nuotomania : DA - zazoomblog : LIVE Nuoto di fondo Europei 2021 in DIRETTA: 10 km femminile Rachele Bruni sfida Van Rouwendaal - #Nuoto #fondo… - live_tostream : RT @Eurosport_IT: PALTRINIERI SUL TETTO D'EUROPA?? Trionfo azzurro nei 5 km di fondo agli europei di Budapest: oro per Paltrinieri, bronzo… -