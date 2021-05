L’Atalanta non si ferma più | battuto anche il Benevento e Champions più vicina

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 13 maggio 2021)sconfiggeile si avsempre di più alla tanto sudata qualificazione alla prossima. Al Gewiss Stadium mister Gasperini schiera sin dal primo minuto una formazione offensiva con il tandem colombiano assistito dai due incursori Malinovskyi e Pessina. La scelta del tecnico è quella di far partire i due cafeteros all’esterno (soprattutto Muriel) per poi dialogare con i trequartisti e cercare la perforazione dell’area. In soldoni con questo schema arriva la rete del vantaggio nel primo tempo contro unmolto chiuso a difesa della propria area. Nell’arco della garava difficilmente in difficoltà (unica occasione sannita quella di Barba parata con il corpo da Romero), ma è altrettanto vero che non produce quella ...