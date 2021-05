La Cina cavalca la “Cancel culture” a Hong Kong

(Di giovedì 13 maggio 2021) La dominazione britannica a? Una “occupazione straniera illegale che violava, e ha continuato a violare fino all’ultimo, le convenzioni internazionali”; gli accordi sino-britannici all’origine dellamoderna? “trattati senza alcun valore”, quelli tra la dinastia Qing (1644-1911) e la Gran Bretagna, dei quali la“non aveva mai riconosciuto l’efficacia”. Sono alcuni dei punti nodali inclusi nel testo unico obbligatorio di Storia, che per ordine del Governo locale tutte le scuole dell’ex colonia britannica dovranno adottare a partire dal nuovo anno scolastico a settembre. Sembra quasi che il PCC, il Partito Comunista al potere inda oltre 70 anni, non abbia voluto perdersi l’opportunità di esercitare anche aun po’ ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cina cavalca

L'HuffPost

... tra i quali, Tunisia, Norvegia, Francia, Estonia, Irlanda. Durante la riunione l'inviato speciale Onu per il Medio Oriente, Tor Wennesland, farà un rapporto a porte chiuse sulla situazione. Il ...Come se non bastasse, lale accuse. Mentre in Alaska il segretario di Stato americano e gli inviati cinesi si scambiano accuse pesanti, il ministero degli Esteri cinese ha definito la ...Pechino cambia la Storia nei libri che saranno adottati da settembre nelle scuole della ex colonia britannica. Una deriva inarrestabile ...Ottocento migranti lasciano l'hotspot di Lampedusa dove, all'alba, dopo l'ultima ondata di sbarchi, c'erano 1.583 persone a fronte di una capienza massima di 250 posti. Il beltempo consente le operazi ...