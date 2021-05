Israele, strategia della tensione di Netanyahu fa fallire i colloqui per un governo anti-Likud. “Ora Bennett cerca l’accordo col premier” (Di giovedì 13 maggio 2021) La crisi tra Israele e Gaza irrompe anche sulla scena politica dello Stato Ebraico. Sembra infatti destinato a naufragare il possibile accordo per la formazione di un governo anti-Netanyahu tra il capo dell’opposizione e leader del partito centrista Yesh Atid, Yair Lapid, e il capo della formazione Yamina, Naftali Bennett. Dopo aver fatto naufragare il possibile accordo con il vincitore delle elezioni, il premier uscente e leader del Likud, Benjamin Netanyahu, adesso l’esponente del partito conservatore e nazionalista ha annunciato di aver rotto anche con Lapid, incaricato una settimana fa dal presidente Reuven Rivlin di formare una maggioranza che permettesse la formazione di un nuovo esecutivo, dopo le quarte elezioni in due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) La crisi trae Gaza irrompe anche sulla scena politica dello Stato Ebraico. Sembra infatti destinato a naufragare il possibile accordo per la formazione di untra il capo dell’opposizione e leader del partito centrista Yesh Atid, Yair Lapid, e il capoformazione Yamina, Naftali. Dopo aver fatto naufragare il possibile accordo con il vincitore delle elezioni, iluscente e leader del, Benjamin, adesso l’esponente del partito conservatore e nazionalista ha annunciato di aver rotto anche con Lapid, incaricato una settimana fa dal presidente Reuven Rivlin di formare una maggioranza che permettesse la formazione di un nuovo esecutivo, dopo le quarte elezioni in due ...

