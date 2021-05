Imam del carcere esortava i detenuti alla distruzione del Vaticano e alla jihad | arrestato

(Di giovedì 13 maggio 2021) L'daldi Alessandria avrebbe fatto propaganda per Al Qaeda e per lo Stato islamico, invocando ladel. su Notizie.it.

"Stamani migliaia di persone, anziani giovani donne bambini famiglie intere, si sono trovate al PratoQuercione con i diversidella comunità islamica fiorentina per la festa di fine ramadan" ...outstream L'indagato, che attualmente è detenuto al carcere di Novara, tra luglio 2020 e marzo2021, sfruttando il ruolo diall'internocarcere di Alessandria - San Michele, ha esaltato ...Ad Alessandria l'imam del carcere esortava detenuti alla distruzione del Vaticano e alla jihad: il 42 è stato arrestato e si trova nel carcere di Novara.Esortava alla jihad ed esaltava gli attentati terroristici, come quello di fronte alla ex sede di Charlie Hebdo del 2020, l’Imam del carcere di Alessandria. Nei confronti dell’uomo, un detenuto di ori ...