Giro d’Italia 2021: tappa a Mader, Valter stupisce in maglia rosa. Giulio Ciccone esaltante! (Di giovedì 13 maggio 2021) Un Giro d’Italia 2021 stupendo. Il percorso ed il maltempo ci hanno messo lo zampino, ma i corridori continuano ad animare una corsa che fino ad ora è bellissima. A trionfare nella sesta tappa con partenza da Grotte di Frasassi ed arrivo in cima ad Ascoli Piceno sul San Giacomo si impone lo svizzero Gino Mader che dedica la vittoria al compagno di squadra Mikel Landa, ritirato ieri. Cambia il leader della classifica generale: a sorpresa al comando un ungherese, Attila Valter. Velocità pazzesche sin dai primi chilometri. Percorso molto insidioso, con saliscendi sin dalla partenza e in tantissimi hanno provato ad attaccare. Si era formato un drappello di circa trenta unità al comando, ma la Israel Start-Up Nation è riuscita ad andare a chiudere in un secondo momento. Alla fine è andata ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) Unstupendo. Il percorso ed il maltempo ci hanno messo lo zampino, ma i corridori continuano ad animare una corsa che fino ad ora è bellissima. A trionfare nella sestacon partenza da Grotte di Frasassi ed arrivo in cima ad Ascoli Piceno sul San Giacomo si impone lo svizzero Ginoche dedica la vittoria al compagno di squadra Mikel Landa, ritirato ieri. Cambia il leader della classifica generale: a sorpresa al comando un ungherese, Attila. Velocità pazzesche sin dai primi chilometri. Percorso molto insidioso, con saliscendi sin dalla partenza e in tantissimi hanno provato ad attaccare. Si era formato un drappello di circa trenta unità al comando, ma la Israel Start-Up Nation è riuscita ad andare a chiudere in un secondo momento. Alla fine è andata ...

