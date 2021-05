Genoa, Pandev è dubbioso: «Ritiro? Ancora non so nulla…» (Di giovedì 13 maggio 2021) Goran Pandev si ritira a fine stagione? Tutto Ancora avvolto dal dubbio con l’attaccante macedone che pensa di smettere dopo l’Europeo Goran Pandev, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del possibile Ritiro a fine stagione, dopo Euro2020 che disputerà con la sua Macedonia. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante del Genoa che potrebbe farsi tentare da un’altra stagione. «Il mio Ritiro? Ora mi godo la salvezza, poi giocherò l’Europeo, la mia idea resta di smettere subito dopo, ma Ancora non so nulla…». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Goransi ritira a fine stagione? Tuttoavvolto dal dubbio con l’attaccante macedone che pensa di smettere dopo l’Europeo Goran, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del possibilea fine stagione, dopo Euro2020 che disputerà con la sua Macedonia. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante delche potrebbe farsi tentare da un’altra stagione. «Il mio? Ora mi godo la salvezza, poi giocherò l’Europeo, la mia idea resta di smettere subito dopo, manon so». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ricky_sgambe : RT @buoncalcio: Genoa, Pandev: “Avrei voluto festeggiare con i tifosi. Spero di potervi salutare come si deve'. Dopo #EURO2020 il ritiro da… - TuttoMercatoWeb : Il Genoa è salvo, Pandev: 'Un miracolo. A Natale avevamo 7 punti, poi è arrivato Ballardini...' - buoncalcio : Genoa, Pandev: “Avrei voluto festeggiare con i tifosi. Spero di potervi salutare come si deve'. Dopo #EURO2020 il r… - GerryRitz : RT @Rossonero__1899: Inter-Genoa 3-0 Panchina Genoa: Masiello, Criscito, Pandev, Zappacosta, Zajc, Shomurodov, Badelj e Destro In quel caso… - alegenoatw : RT @andrea_BGO: Recap #Genoa MVP da Spezia-Genoa 1-2 Ballardini:conducador, vero???? Perin:tornato a ottimi livelli, bravo! Criscito:cuore??… -