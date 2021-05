Fulmine Jacobs! Record italiano dei 100 in 9'95. Cancella Tortu

(Di giovedì 13 maggio 2021) Annunciato, ma non per questo meno straordinario: Marcell Jacobs, sulla magica pista di Savona, nella batteria dei 100 vola in 9'95 e entra a spallate nella storia dell'atletica italiana. Il 26enne ...

Ultime Notizie dalla rete : Fulmine Jacobs

Annunciato, ma non per questo meno straordinario: Marcell, sulla magica pista di Savona, nella batteria dei 100 vola in 9'95 e entra a spallate nella storia dell'atletica italiana. Il 26enne bresciano sfrutta al meglio condizioni ideali (vento di +1.5 ...A volte, gli incontri fortuiti hanno la potenza del classicoa ciel sereno: ci fanno sussultare, ci sradicano per un momento dalla nostra realtà e ci ... da Jessea Michael Deforge , sia ...SAVONA - Marcell Jacobs entra nella leggenda. L'atleta delle Fiamme Oro ha abbattuto il record italiano dei 100 metri, facendo registrare il tempo di 9.95. L'azzurro è riuscito nell'impresa a Savona, ...