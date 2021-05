Entro la fine del 2022 l’Ue tornerà ai livelli di pil pre pandemia

(Di giovedì 13 maggio 2021) Grazie alla campagna di vaccinazione e alle riaperture, l’Unione europea e la zona euro si sono messe alle spalle la crisi economica provocata dal Covid-19 e tutti gli stati membri dovrebbero ritornare aidi pil pre-crisiladel. “Rimbocchiamoci le maniche”, ha detto il commissario all’Economia, Paolo Gentiloni, presentando ieri le previsioni economiche di primavera: “L’ombra del Covid-19 sta iniziando a dissiparsi dall’economia europea. Dopo un inizio anno debole, prevediamo una forte crescita sia nel 2021 sia nel”. Il Covid-19 e i lockdwon hanno portato a una doppia recessione. Ma il pil deldovrebbe crescere del 4,2 per cento quest’anno e del 4,4 per cento il prossimo, mentre quello della zona euro rispettivamente del 4,3 e del 4,4 per cento. Per ...

Per il commissario all'Economia Paolo Gentiloni è cruciale non interrompere troppo presto le misure di sostegno. A giudicare dalle stime della Commissione, il Patto di stabilità verrà riattivato già n ...