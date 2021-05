Ema smentisce Pfizer | Seconda dose a 42 giorni dalla prima? Non è un problema

(Di giovedì 13 maggio 2021) Somministrare ladel vaccino- BioNTech a 42iniezione non 'creerebbe un grosso'. A smentire quanto sostenuto dai vertici diè Marco Cavaleri , ...

Una tesi smentita dall', La smentita 'La raccomandazione nelle informazioni del prodotto parlano di un intervallo di tre settimane perché è ciò che è stato studiato nei test clinici che hanno ...Il parere diSull'estensione della seconda dose del vaccino anti covid Pfizer l'ha dichiarato attraverso Marco Cavaleri: "È importante sottolineare che nei test clinici la somministrazione ...Secondo gli esperti Ue, tardare il richiamo oltre i 21 giorni previsti dalla casa farmaceutica non mette a repentaglio l'efficacia e la sicurezza del vaccino. Ma l'azienda aveva scoraggiato le autorit ...Figliuolo: sì alle prenotazioni per la nuova fascia d’età da lunedì. E l’Europa dà l’ok ai 42 giorni per la seconda dose ...