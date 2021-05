Dl Covid: Ronzulli, 'bene scudo penale e obbligatorietà vaccini per personale sanitario' (Di giovedì 13 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 13 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Dl Covid: Ronzulli, 'bene scudo penale e obbligatorietà vaccini per personale sanitario'... - CiccioniSe : RT @GiovaQuez: 'Sei razzista', 'ti sottrai al confronto'. Io non ho capito altro dai 10 minuti di 'scontro' tra Zan e Ronzulli. Aridatece i… - MattiaGallo17 : RT @GiovaQuez: 'Sei razzista', 'ti sottrai al confronto'. Io non ho capito altro dai 10 minuti di 'scontro' tra Zan e Ronzulli. Aridatece i… - GiovaQuez : 'Sei razzista', 'ti sottrai al confronto'. Io non ho capito altro dai 10 minuti di 'scontro' tra Zan e Ronzulli. Ar… - zazoomblog : Covid: Ronzulli cambio passo su vaccini sta dando effetti - #Covid: #Ronzulli #cambio #passo -