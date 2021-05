DISINFESTAZIONE IN CORSO: ASTRAZENECA (Di giovedì 13 maggio 2021) I dati evidenziano che questi farmaci, denominati ingannevolmente vaccini, causano effetti dannosi alla salute dell’uomo. Infatti, il 62% delle reazioni avverse sono indicate come gravi e riportiamo la definizione del termine grave come indicato dall’EMA.Le Forze dell’Ordine sono prima di tutto Cittadini Italiani, e come la maggior parte dei Cittadini Italiani sono stati ingannati in proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di giovedì 13 maggio 2021) I dati evidenziano che questi farmaci, denominati ingannevolmente vaccini, causano effetti dannosi alla salute dell’uomo. Infatti, il 62% delle reazioni avverse sono indicate come gravi e riportiamo la definizione del termine grave come indicato dall’EMA.Le Forze dell’Ordine sono prima di tutto Cittadini Italiani, e come la maggior parte dei Cittadini Italiani sono stati ingannati in proviene da Database Italia.

Advertising

razorblack66 : RT @DatabaseItalia: DISINFESTAZIONE IN CORSO: ASTRAZENECA Video realizzato da 'il Ficcanaso' Leggi l'articolo e guarda il video?? https://… - Mrk_77_ : RT @DatabaseItalia: DISINFESTAZIONE IN CORSO: ASTRAZENECA Video realizzato da 'il Ficcanaso' Leggi l'articolo e guarda il video?? https://… - DatabaseItalia : DISINFESTAZIONE IN CORSO: ASTRAZENECA Video realizzato da 'il Ficcanaso' Leggi l'articolo e guarda il video?? -