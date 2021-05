Denise Pipitone ultime notizie, la testimonianza: rapita da due uomini e portata via (Di giovedì 13 maggio 2021) Il lavoro fatto da Chi l’ha visto è stato certosino con la testimonianza di Battista della Chiave, il testimone audioleso che nel 2013 disse per la prima volta di aver visto Denise Pipitone. Era abbastanza evidente che l’uomo avesse molto da dire ( tutto da stabilire poi se nel racconto da lui fatto si parla realmente di Denise Pipitone o di un’altra bambina, o persino se si sia inventato tutto, cosa che però appare parecchio strana). L’anziano, che purtroppo è venuto a mancare e non può essere quindi riascoltato, aveva cercato a suo modo di spiegare che cosa aveva visto subito dopo la scomparsa di Denise Pipitone, il primo settembre del 2004 ma, come confermano anche altri due esperti di linguaggio dei segni, che conoscono anche i dialetti usati da chi non conosce il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 13 maggio 2021) Il lavoro fatto da Chi l’ha visto è stato certosino con ladi Battista della Chiave, il testimone audioleso che nel 2013 disse per la prima volta di aver visto. Era abbastanza evidente che l’uomo avesse molto da dire ( tutto da stabilire poi se nel racconto da lui fatto si parla realmente dio di un’altra bambina, o persino se si sia inventato tutto, cosa che però appare parecchio strana). L’anziano, che purtroppo è venuto a mancare e non può essere quindi riascoltato, aveva cercato a suo modo di spiegare che cosa aveva visto subito dopo la scomparsa di, il primo settembre del 2004 ma, come confermano anche altri due esperti di linguaggio dei segni, che conoscono anche i dialetti usati da chi non conosce il ...

