COVID, tre pazienti dimessi al “Frangipane” di Ariano Irpino (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – Nella giornata di ieri sono stati dimessi 2 pazienti ricoverati in Area COVID, un 73enne di Frigento e un 65enne di Ariano Irpino; nella mattina di oggi è stata dimessa una 64enne di Monteverde, ricoverata in Area COVID. Attualmente al Frangipane risultano ricoveratI: 4 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 18 pazienti in Area COVID, di cui 12 (su 16 posti letto) in Medicina e 6 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva; 9 (su 12 posti letto) in Medicina. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Nella giornata di ieri sono statiricoverati in Area, un 73enne di Frigento e un 65enne di; nella mattina di oggi è stata dimessa una 64enne di Monteverde, ricoverata in Area. Attualmente alrisultano ricoveratI: 4( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 18in Area, di cui 12 (su 16 posti letto) in Medicina e 6 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva; 9 (su 12 posti letto) in Medicina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

fattoquotidiano : “La pandemia si poteva evitare”: ecco il report Oms sul Covid. “Brevetti vaccini? Via entro tre mesi se le aziende… - riotta : Il sito ufficiale Usa @CDCgov raccomanda tre settimane di distanza tra la prima e la seconda dose del vaccino… - enpaonlus : Un uomo viene ricoverato d’urgenza per Covid, il suo gatto rimane in casa senz’acqua e senza cibo per tre giorni. S… - anteprima24 : ** #Covid, tre pazienti dimessi al '#Frangipane' di Ariano Irpino ** - messveneto : Positivo al Covid, muore tre settimane dopo il gemello: era il capogruppo degli alpini: Addio allo storico capogrup… -

Ultime Notizie dalla rete : COVID tre Vaccini anti - Covid: a che punto sono Curevac, Novavax, Sputnik e Sinovac ...recarsi nella piccola nazione e farsi somministrare due dosi di vaccino anti - Covid "Sputnik V" pagando 50 euro. La normativa prevede che si soggiorni in una struttura sammarinese per almeno tre ...

Tre studenti adolescenti su 4 pronti a vaccinarsi ...prova l'accelerazione sul piano vaccinale con l'obiettivo di rendere sicura la scuola e tre ...di 5.313 ragazzi tra gli 11 e i 30 anni - circa il 75% si dichiara a favore del vaccino anti - Covid. Tra i ...

Vaccini Covid Italia, in arrivo in settimana tre milioni di dosi Adnkronos Banca Ifis, utile trim1 a 20,1 million, ricavi business Npl +35% Banca Ifis ha chiuso il primo trimestre con un utile di 20,1 milioni in calo del 23,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso quando però il risultato aveva beneficiato di una plusvalenza strao ...

Technogym continua a crescere grazie all’home fitness. Riparte l’estero Ricavi consolidati a 128,7 milioni di euro (+10,2%) trainati dall’incremento dell’home fitness (+129,2%) a 51,3 milioni nel primo trimestre dell’anno ...

...recarsi nella piccola nazione e farsi somministrare due dosi di vaccino anti -"Sputnik V" pagando 50 euro. La normativa prevede che si soggiorni in una struttura sammarinese per almeno......prova l'accelerazione sul piano vaccinale con l'obiettivo di rendere sicura la scuola e...di 5.313 ragazzi tra gli 11 e i 30 anni - circa il 75% si dichiara a favore del vaccino anti -. Tra i ...Banca Ifis ha chiuso il primo trimestre con un utile di 20,1 milioni in calo del 23,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso quando però il risultato aveva beneficiato di una plusvalenza strao ...Ricavi consolidati a 128,7 milioni di euro (+10,2%) trainati dall’incremento dell’home fitness (+129,2%) a 51,3 milioni nel primo trimestre dell’anno ...