Covid e ordinanze, Franzese ‘pizzica’ Mastella: “Non ha contezza di ciò che dice e fa” (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Ho aspettato qualche giorno prima di esprimermi riguardo a questa ordinanza emanata lo scorso 8 maggio – dichiara Mimmo Franzese in una nota stampa – semplicemente perché ciò che dichiara il Primo Cittadino un giorno, potrebbe non essere lo stesso nelle ore o nei giorni successivi. Molta influenza nelle sue decisioni le ha chi Mastella incontra per strada o su Facebook. Tutti rammentiamo che solo un mese fa il sindaco minacciava lo sciopero della fame se non fossero state varate misure meno restrittive per Benevento; oggi, invece, nel momento in cui il governo parla di misure meno forti e chiusure dopo le 22:00, si dichiara non favorevole. Moltissime attività sono in ginocchio, nonostante ciò non viene presa assolutamente alcuna iniziativa per consentire di lavorare a chi è fermo da più di un anno. Si potrebbe, infatti, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Ho aspettato qualche giorno prima di esprimermi riguardo a questa ordinanza emanata lo scorso 8 maggio – dichiara Mimmoin una nota stampa – semplicemente perché ciò che dichiara il Primo Cittadino un giorno, potrebbe non essere lo stesso nelle ore o nei giorni successivi. Molta influenza nelle sue decisioni le ha chiincontra per strada o su Facebook. Tutti rammentiamo che solo un mese fa il sindaco minacciava lo sciopero della fame se non fossero state varate misure meno restrittive per Benevento; oggi, invece, nel momento in cui il governo parla di misure meno forti e chiusure dopo le 22:00, si dichiara non favorevole. Moltissime attività sono in ginocchio, nonostante ciò non viene presa assolutamente alcuna iniziativa per consentire di lavorare a chi è fermo da più di un anno. Si potrebbe, infatti, ...

