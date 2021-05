Covid Basilicata | oggi 91 contagi | bollettino 13 maggio

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) - Sono 91 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 13. Si registrano altri 2 morti. Da ieri sono stati processati 1.214 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 213. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 5.162 (-124), di cui 5.031 in isolamento domiciliare. Sono 19.016 le persone residenti inguarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 540 i decessi. I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 131 (-1): al San Carlo di Potenza 35 nel reparto di malattie infettive, 31 in pneumologia, 6 in medicina d'urgenza, 7 in medicina interna, 5 in terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 29 nel reparto di malattie infettive, ...

L'anno del Covid ha ulteriormente peggiorato alcuni indicatori in particolare. Cala innanzi tutto l'età media al parto che è di quasi 33 anni e su questo fronte siamo in vetta alla classifica dopo... Vaccinati Covid in Italia oggi: la dashboard in tempo reale Le Regioni pronte Al momento ad esser pronte per le prenotazioni sono il Veneto, la Puglia, il Friuli Venezia Giulia, la Basilicata e la... 1.214 tamponi processati nell'ultimo giorno, 91 nuovi casi, 215 guariti e 2 decessi. E' questo l'ultimo aggiornamento riguardo le ultime 24 ore sull'emergenza sanitaria in Basilicata. Tasso di positiv...