Covid-19, il bollettino del 13 maggio: 8.085 contagi e 201 morti (Di giovedì 13 maggio 2021) La Protezione Civile ha comunicato i dati riguardanti l’ultimo bollettino da Covid-19: le ultime su contagi, decessi e guarigioni La Protezione Civile, alcuni minuti fa, ha comunicato i dati riguardanti il bollettino da Covid-19 delle ultime 24 ore. I contagi sono stati 8.085, a fronte di 287.026 tamponi. 201 purtroppo i morti, mentre 14.295 i guariti. In L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) La Protezione Civile ha comunicato i dati riguardanti l’ultimoda-19: le ultime su, decessi e guarigioni La Protezione Civile, alcuni minuti fa, ha comunicato i dati riguardanti ilda-19 delle ultime 24 ore. Isono stati 8.085, a fronte di 287.026 tamponi. 201 purtroppo i, mentre 14.295 i guariti. In L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

SkyTG24 : Covid, le notizie di oggi. Da lunedì al via le vaccinazioni per gli over 40. LIVE - cittadiariano : Bollettino Covid 13 maggio 2001 - 73 positivi in provincia di Avellino - soar24642284 : RT @repubblica: ?? Covid, il bollettino di oggi: 8.085 nuovi casi, 201 decessi - repubblica : ?? Covid, il bollettino di oggi: 8.085 nuovi casi, 201 decessi - CosenzaPost : Bollettino Covid Calabria 13 maggio: 327 nuovi casi, 4 morti -