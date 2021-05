Corso di Inglese con calendario personalizzato e Certificazione finale riconosciuta dal Miur livelli B2 C1 C2

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 13 maggio 2021) Per aumentare i punteggi in graduatoria e partecipare al prossimo confino al 21 Maggio abbiamo una super offertadion line conper ib2 c1e c2 con possibilità di pagamento rateale tramite stpay. Lezioni di speaking con madrelingua,e due possibilità d'esame incluse, se non si supera la prima volta si può ripetere l'esame senza ripagare. L'articolo .