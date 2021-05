Cittadella-Brescia 1-0: i granata passano il turno (Di giovedì 13 maggio 2021) Nel turno preliminare dei palayoff di Serie B la partita Cittadella-Brescia al Tombolato si è conclusa con il risultato di 1-0. I granata di Venturato passano il turno e vanno in semifinale contro il Monza grazie al gol di Proia Cittadella-Brescia: come si è svolta la partita? Primo tempo Il primi tempo parte con entrambe le squadre che spingono cercando di dare una svolta alla partita fin da subito. Ma dopo alcuni cambi entrambe le squadre non vogliono scoprirsi. La partita rimane molto bloccata. I padroni di casa faticano enormemente a costruire iniziative offensive degne di note. Per ora, Joronen rimane inoperoso. Al 40’ finalmente il risultato si sblocca con il gol di Proia. Il Brescia fatica a reagire al gol del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 13 maggio 2021) Nelpreliminare dei palayoff di Serie B la partitaal Tombolato si è conclusa con il risultato di 1-0. Idi Venturatoile vanno in semifinale contro il Monza grazie al gol di Proia: come si è svolta la partita? Primo tempo Il primi tempo parte con entrambe le squadre che spingono cercando di dare una svolta alla partita fin da subito. Ma dopo alcuni cambi entrambe le squadre non vogliono scoprirsi. La partita rimane molto bloccata. I padroni di casa faticano enormemente a costruire iniziative offensive degne di note. Per ora, Joronen rimane inoperoso. Al 40’ finalmente il risultato si sblocca con il gol di Proia. Ilfatica a reagire al gol del ...

