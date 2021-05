Checco Zalone ha fregato tutti i benpesanti ancora una volta (Di giovedì 13 maggio 2021) Checco Zalone, il genio irriverente Ridendo seppellisce il conformismo QN – Qutodiano Nazionale, pagina 13, di Leo Turrini. «Castigat ridendo mores». Non è detto, meglio precisarlo subito, che Checco Zalone conosca la massima latina. Tradotta alla buona, la frase significa «egli corregge i costumi ridendo». E qui ci siamo, ignorando volutamente e a prescindere i paragoni, inopportuni, fra l’ultimo grande comico nostrano e i gloriosi maestri della commedia all’italiana, dal Sordi di Una vita difficile al Manfredi e al Gassmann di C’eravamo tanto amati. Insomma e in breve, ha fatto e sta facendo ancora discutere il David di Donatello assegnato, per la miglior canzone, al Zalone di Immigrato, a spese della internazional-popolare Laura Pausini, già battuta agli Oscar nonostante la ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 13 maggio 2021), il genio irriverente Ridendo seppellisce il conformismo QN – Qutodiano Nazionale, pagina 13, di Leo Turrini. «Castigat ridendo mores». Non è detto, meglio precisarlo subito, checonosca la massima latina. Tradotta alla buona, la frase significa «egli corregge i costumi ridendo». E qui ci siamo, ignorando volutamente e a prescindere i paragoni, inopportuni, fra l’ultimo grande comico nostrano e i gloriosi maestri della commedia all’italiana, dal Sordi di Una vita difficile al Manfredi e al Gassmann di C’eravamo tanto amati. Insomma e in breve, ha fatto e sta facendodiscutere il David di Donatello assegnato, per la miglior canzone, aldi Immigrato, a spese della internazional-popolare Laura Pausini, già battuta agli Oscar nonostante la ...

davidemaggio : La Pausini è scoppiata in una risata isterica alla vittoria di Checco Zalone?? #David2021 - HuffPostItalia : Checco Zalone beffa Laura Pausini. David di Donatello per 'Immigrato' - broslingronny : non io che ho inviato a tipo un audio di 57 secondi con tanto di “ascolta veloce è urgente” e in realtà è una canzone di checco zalone - Martyriccel92 : RT @mortaxdella: abbiamo due checco zalone #Amici20 - MariaLu91149151 : RT @Vittori87874074: 'La solita cricca di sinistra che premia i soliti'. Cosa ha detto Checco Zalone ai David -