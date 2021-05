Caleb Ewan vince la quinta tappa del Giro D’Italia 2021 (Di giovedì 13 maggio 2021) Caleb Ewan vince la quinta tappa del Giro D’Italia a Cattolica. Gli australiani hanno sconfitto gli italiani negli ultimi metri: il campione europeo Giacomo Nizzolo (Team Qhubek ASSOS) ed Eli Viviani ( Cofidis ). Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) è ancora in testa alla classifica generale. Caleb Ewan vince: com’è andata la quinta tappa Il percorso che portava al mare Adriatico era lungo 177 chilometri. Era quasi completamente piatto e dopo i giorni di pioggia il sole è tornato a splendere. Solo due corridori sono stati coinvolti nell’azione: Umberto Marengo (Bardiani-CSF) e Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec). Gli italiani, in rappresentanza di squadre ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 13 maggio 2021)ladela Cattolica. Gli australiani hanno sconfitto gli italiani negli ultimi metri: il campione europeo Giacomo Nizzolo (Team Qhubek ASSOS) ed Eli Viviani ( Cofidis ). Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) è ancora in testa alla classifica generale.: com’è andata laIl percorso che portava al mare Adriatico era lungo 177 chilometri. Era quasi completamente piatto e dopo i giorni di pioggia il sole è tornato a splendere. Solo due corridori sono stati coinvolti nell’azione: Umberto Marengo (Bardiani-CSF) e Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec). Gli italiani, in rappresentanza di squadre ...

