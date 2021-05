A Ostia inaugurato lo Skatepark più grande d' Europa

(Di giovedì 13 maggio 2021) Rinasce lodi, nell'area compresa tra via della Martinica e via Nostra Signora di Bonaria. Un nuovo inizio, dopo il rogo che nel 2014 distrusse la struttura in una zona adiacente del ...

Rinasce lo Skatepark di, nell'area compresa tra via della Martinica e via Nostra Signora di Bonaria. Un nuovo inizio, ... L'impianto è statoieri dalla sindaca Virginia Raggi: 'L'abbiamo ...Rinasce lo Skate Park di, nell'area compresa tra via della Martinica e via Nostra Signora di Bonaria. La sindaca Virginia Raggi hala struttura insieme alla presidente del X Municipio, Giuliana di Pillo, e al ...Rinasce lo Skatepark di Ostia, nell'area compresa tra via della Martinica e via Nostra Signora di Bonaria. Un nuovo inizio, dopo il rogo che nel 2014 distrusse la struttura in una zona ...«Mentre la sindaca Virginia Raggi inaugura in pompa magna lo Skate Park di Ostia, il X Municipio rimane la zona più degradata di Roma, e ben altri sarebbero gli interventi urgenti da mettere in atto p ...