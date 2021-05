Virginia Mihajlovic è incinta: l’annuncio fa commuovere papà Sinisa – VIDEO (Di mercoledì 12 maggio 2021) Meravigliosa novità in casa Mihajlovic, Virginia aspetta un bambino e la sorpresa per papà Sinisa è tenerissima. Anche lui si commuove E’ stato un pomeriggio intenso per Virginia Mihajlovic, che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 12 maggio 2021) Meravigliosa novità in casaaspetta un bambino e la sorpresa perè tenerissima. Anche lui si commuove E’ stato un pomeriggio intenso per, che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

manulamanuz57 : RT @ChiamarsiBomber: Virginia, la figlia più piccola di #Mihajlovic, fa una sorpresa al papà. Questo è il momento in cui Sinisa scopre che… - CMalensss : RT @ChiamarsiBomber: Virginia, la figlia più piccola di #Mihajlovic, fa una sorpresa al papà. Questo è il momento in cui Sinisa scopre che… - TheVeeveau : RT @ChiamarsiBomber: Virginia, la figlia più piccola di #Mihajlovic, fa una sorpresa al papà. Questo è il momento in cui Sinisa scopre che… - lorenzo60833262 : RT @ChiamarsiBomber: Virginia, la figlia più piccola di #Mihajlovic, fa una sorpresa al papà. Questo è il momento in cui Sinisa scopre che… - F1R9A0 : RT @ChiamarsiBomber: Virginia, la figlia più piccola di #Mihajlovic, fa una sorpresa al papà. Questo è il momento in cui Sinisa scopre che… -