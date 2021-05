Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2021 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 maggio 2021)12 MAGGIOORE 08.35 – GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO FORTI DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO E’ CONGESTIONATO AL MOMENTO SONO 5 I CHILOMETRI DI CODA DA INIZIO COMPLANARE LA CAUSA UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST, CHIUSA TEMPORANEAMENTE TRA IL BIVIO DELLA A24 E VIA TIBURTINA, CON USCITA OBBLIGATORIA PORTONACCIO, PER CHI PROVIENE DAL RACCORDO SEMPRE SUL TRATTO URBANO MA IN USCITA, CODE DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO SUL RACCORDO POI PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, A SEGUIRE TRA CASILINA E APPIA SITUAZIONE ANALOGA IN ESTERNA CODE DA CASILINA A TIBURTINA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE NELLE RETI GESTITE DA ATAC E ...