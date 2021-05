Vaccino anti coronavirus universale blocca Covid, varianti, SARS e patogeni dei pipistrelli (Di mercoledì 12 maggio 2021) . Un team di ricerca americano guidato da scienziati della Scuola di Medicina dell’Università Duke ha sviluppato un nuovo Vaccino candidato anti coronavirus in grado di bloccare il SARS-CoV-2 e le sue varianti, il SARS-CoV e altri betacoronavirus che circolano nei pipistrelli. Il “super Vaccino” universale ha protetto i macachi dalla Covid-19 al 100%. In futuro potrebbe contrastare potenziali nuove pandemie. Un Vaccino anti coronavirus universale ha dimostrato in test di laboratorio di essere in grado non solo di proteggere dal SARS-CoV-2 (responsabile della Covid-19) e dalle sue ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 12 maggio 2021) . Un team di ricerca americano guidato da scienziati della Scuola di Medicina dell’Università Duke ha sviluppato un nuovocandidatoin grado dire il-CoV-2 e le sue vari, il-CoV e altri betache circolano nei. Il “superha protetto i macachi dalla-19 al 100%. In futuro potrebbe contrastare potenziali nuove pandemie. Unha dimostrato in test di laboratorio di essere in grado non solo di proteggere dal-CoV-2 (responsabile della-19) e dalle sue ...

