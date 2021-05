Vaccini, tira e molla infinito. Pfizer alle Regioni: richiamo a 21 giorni. Figliuolo insiste: decide il Cts (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sul richiamo del vaccino è tira e molla tra Pfizer, Regioni, Figliuolo e Cts. E così, al tema degli approvvigionamenti delle dosi di vaccino, si sovrappone quello dei tempi delle seconde dosi. E la domanda che ormai da settimane riecheggia insistentemente è sempre la stessa: Pfizer e seconda dose, giusto farla slittare a 35 giorni dalla prima? Un interrogativo che, specialmente in queste ore, sta aprendo a risposte che rimandano a scenari diversificati, a seconda che a parlare sia il commissario straordinario Figliuolo. Le Regioni. Il Cts. O Pfizer stessa. Una domanda a cui ha replicato ieri, ai microfoni di Sky TG24, Valeria Marino, direttore medico di Pfizer Italia, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Suldel vaccino ètrae Cts. E così, al tema degli approvvigionamenti delle dosi di vaccino, si sovrappone quello dei tempi delle seconde dosi. E la domanda che ormai da settimane riecheggiantemente è sempre la stessa:e seconda dose, giusto farla slittare a 35dalla prima? Un interrogativo che, specialmente in queste ore, sta aprendo a risposte che rimandano a scenari diversificati, a seconda che a parlare sia il commissario straordinario. Le. Il Cts. Ostessa. Una domanda a cui ha replicato ieri, ai microfoni di Sky TG24, Valeria Marino, direttore medico diItalia, ...

