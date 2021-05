TORTA SALATA SALMONE E PORRI (Di mercoledì 12 maggio 2021) TORTA SALATA con SALMONE. Ricetta facile e leggera. La è una ricetta semplice, leggera e buonissima, ottima da gustare a pranzo ma che è perfetta anche come ricetta “salvacena”. Per realizzarla abbiamo preparato una pasta brisé integrale e l’abbiamo farcita con SALMONE affumicato, ricotta, PORRI, uova e un po’ di timo. Un piatto molto saporito da servire come secondo o come piatto unico! In questa ricetta possiamo anche scegliere di fare una brisé in versione classica, con la farina 00 oppure 0, e in questo caso metteremo 10-15 ml di acqua in meno, aggiungendola solo se sarà necessaria. La farina integrale assorbe sempre più liquidi rispetto alle farine tradizionali e quindi bisogna stare un po’ più attenti. Se invece abbiamo fretta, possiamo utilizzare una pasta brisé già pronta del ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021)con. Ricetta facile e leggera. La è una ricetta semplice, leggera e buonissima, ottima da gustare a pranzo ma che è perfetta anche come ricetta “salvacena”. Per realizzarla abbiamo preparato una pasta brisé integrale e l’abbiamo farcita conaffumicato, ricotta,, uova e un po’ di timo. Un piatto molto saporito da servire come secondo o come piatto unico! In questa ricetta possiamo anche scegliere di fare una brisé in versione classica, con la farina 00 oppure 0, e in questo caso metteremo 10-15 ml di acqua in meno, aggiungendola solo se sarà necessaria. La farina integrale assorbe sempre più liquidi rispetto alle farine tradizionali e quindi bisogna stare un po’ più attenti. Se invece abbiamo fretta, possiamo utilizzare una pasta brisé già pronta del ...

