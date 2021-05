Tommaso Zorzi sbotta su Instagram: “La mia vita privata è solo mia. Quello che esce sui giornali non è volere mio” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tommaso Zorzi, opinionista dell’Isola dei Famosi 2021, parla delle foto uscite sul giornale Chi in compagnia di Tommaso Stanziani Nelle L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di mercoledì 12 maggio 2021), opinionista dell’Isola dei Famosi 2021, parla delle foto uscite sul giornale Chi in compagnia diStanziani Nelle L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

MediasetPlay : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di domani... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi come sempre NERA #Isola #tommasozorzi - MediasetPlay : Rivelazioni scottanti e ospiti speciali: rivedi su Mediaset Play Infinity la nuova puntata de #IlPuntoZ con il nost… - diamondizzlee : tommaso zorzi con tommaso stanzani non lo voglio x favore lasciatemi stare quella povera creatura ???????? - devastopaesi : oggi ho scoperto che è ironia dire che l'omofobia va bene se è per tommaso zorzi, fatevi visitare da uno bravo -