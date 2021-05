Si può leggere un libro in due modi? (Di mercoledì 12 maggio 2021) «Ogni singolo fatto ha conseguenze che tendono a essere infinite, e imperscrutabili. Per dartene ulteriore prova, ti racconterò una storia che ci riguarda direttamente». La storia del racconto pare non esaurirsi mai e, francamente, questa è una gran fortuna. La narrazione breve è una deliziosa e sconfinata terra di mezzo posta tra la poesia e il romanzo. Una terra sconfinata piena di deviazioni, sorprese, tuffi al cuore, incubi, diluvi, temporali, omicidi, fughe, ritorni. Una landa densa di simboli, stratagemmi, invenzioni, di cose che balenano all’improvviso, di oggetti che servono a evocare mondi, di gesti che rimandano a vite precedenti, a strutture complesse, a cattedrali minuscole, a sguardi che dicono tutto, a lunghi silenzi. Finali che non finiscono ma che aprono a nuove letture, interpretazioni, incipit che inchiodano e trascinano. Punteggiature precise ed essenziali. ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) «Ogni singolo fatto ha conseguenze che tendono a essere infinite, e imperscrutabili. Per dartene ulteriore prova, ti racconterò una storia che ci riguarda direttamente». La storia del racconto pare non esaurirsi mai e, francamente, questa è una gran fortuna. La narrazione breve è una deliziosa e sconfinata terra di mezzo posta tra la poesia e il romanzo. Una terra sconfinata piena di deviazioni, sorprese, tuffi al cuore, incubi, diluvi, temporali, omicidi, fughe, ritorni. Una landa densa di simboli, stratagemmi, invenzioni, di cose che balenano all’improvviso, di oggetti che servono a evocare mondi, di gesti che rimandano a vite precedenti, a strutture complesse, a cattedrali minuscole, a sguardi che dicono tutto, a lunghi silenzi. Finali che non finiscono ma che aprono a nuove letture, interpretazioni, incipit che inchiodano e trascinano. Punteggiature precise ed essenziali. ...

Una grande quantità di spazio lasciata all'immaginazione del lettore, che può a volte intravedere ... E allora l'autore ci invita (senza inganni) a leggere il libro in due modi, attraverso anche una ...

Avvocati: l'equo compenso si può aggirare