Roland Garros | torna il pubblico sulle tribune | stabiliti i criteri d’affluenza

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Grande Slam della terra rossa avrà una cornice di. 5.338 spettatori al massimo fino all’8 giugno, poi il 65% del totale Ilsi colorerà di bandiere, con uno scorcio dia rianimare lo sport in Francia. Sono stati definiti iper l’affluenza dei tifosi: fino all’8 giugno ci saranno massimo 5.338 spettatori, poi dal 9 giugno il 65% del totale, quindi circa 13.146. Lo ha annunciato la direttrice della Federtennis francese, Amelie Oudea-Castera. Nessuna deroga per il coprifuoco, infatti i primi turni si svolgeranno a porte chiuse. Fino all’8 giungo non si potrà uscire oltre le 21 e infatti l’arbitro chiederà ai tifosi di lasciare gli spalti alle 20.30. Dal 9 giugno le autorità francesi hanno previsto di spostare ...

I due si sono già affrontati una volta, lo scorso anno nei quarti di finale delcon il Next Gen azzurro che ha messo alle corde il campione maiorchino per un set e mezzo o quasi due, ...