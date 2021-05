Risultati e classifica Serie A: Cagliari e Fiorentina in campo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Risultati e classifica Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della 36esima giornata di campionato. Parziali e marcatori in diretta dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla 36esima giornata di Serie A che avrà luogo in turno infrasettimanale tra martedì 11 e giovedì 13 maggio: tutti i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Si parte con l’anticipo tra Napoli e Udinese, si chiude giovedì con il match Crotone-Hellas Verona Martedì 11 maggio Napoli-Udinese 5-1 (28? Zielinski, 31? Ruiz, 41? Okaka, 56? Lozano, 66? Di Lorenzo, 91? Insigne) Mercoledì 12 maggio Cagliari-Fiorentina h. 18.30 Atalanta-Benevento h. 20.45 Bologna-Genoa h. 20.45 Inter-Roma h. 20.45 Lazio-Parma h. 20.45 Sampdoria-Spezia h. 20.45 Sassuolo-Juventus h. 20.45 Torino-Milan h. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021)A LIVE: tutti gli aggiornamenti della 36esima giornata di campionato. Parziali e marcatori in diretta dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla 36esima giornata diA che avrà luogo in turno infrasettimanale tra martedì 11 e giovedì 13 maggio: tutti i, lae i marcatori delle partite. Si parte con l’anticipo tra Napoli e Udinese, si chiude giovedì con il match Crotone-Hellas Verona Martedì 11 maggio Napoli-Udinese 5-1 (28? Zielinski, 31? Ruiz, 41? Okaka, 56? Lozano, 66? Di Lorenzo, 91? Insigne) Mercoledì 12 maggioh. 18.30 Atalanta-Benevento h. 20.45 Bologna-Genoa h. 20.45 Inter-Roma h. 20.45 Lazio-Parma h. 20.45 Sampdoria-Spezia h. 20.45 Sassuolo-Juventus h. 20.45 Torino-Milan h. ...

