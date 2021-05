Montalbano | quanto guadagna Luca Zingaretti? Cifre da capogiro

Leggi su youmovies

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.interpreta ormai da molti anni il ‘Commissario‘, mal’attore?daAmatissimo dal pubblico, molto seguito sui social e soprattutto in televisione grazie alla sua incredibile interpretazione in ‘Il commissario‘,continua a far discutere, mal’attore?da. Come in tantissimi sicuramente già